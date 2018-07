Redakcja Dziennik.pl

Jak informuje tvn24.pl, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście umorzył postępowanie wobec Jerzego Owsiaka.

- Moje słowa padły w kontekście sztuki. Zacytowałem to, co padło w tej książce - powiedział na posiedzeniu sądu szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dodał też, że decyzja sądu będzie ważnym sygnałem dla artystów.

Chodzi o spotkanie autorskie we Wrocławiu, podczas którego Jerzy Owsiak promował swoją książkę i opowiadał opisaną w niej historię - to anegdota o tym, jak podróżował ze swoim ojcem z zabitą świnią. I to właśnie w niej pada niecenzuralne słowo. – Jeżeli opowiadamy kawał, to jakich słów używamy, żeby podkreślić ten kawał? No właśnie, słów staropolskich. Właśnie to staropolskie słowo jest tutaj, w tej książce – powiedział w TVN24 Owsiak.

Nie spodobało się to jednak anonimowemu internaucie, który na spotkaniu nie był, ale nagranie z niego widział w sieci. Doniósł o tym na policję, a ta interweniowała.

To już drugi raz, gdy odpowiada za użycie, w miejscu publicznym, nieprzyzwoitego słowa. Wcześniej odpowiadał za to, że ze sceny podczas przystanku Woodstock, krzyczał "pie*****ć polityków". Został wówczas uznany za winnego. Taki czyn podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych lub karze nagany.

Owsiak nie bronił się sam. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" , darmowe wsparcie dla lidera WOŚP ogłosiła największa światowa kancelaria prawnicza Dentons. "Chodzi tutaj w istocie o wolność artystycznego wyrazu" - czytamy w oświadczeniu firmy, przesłanym do biura Orkiestry. "Twierdzimy, że słowa Jerzego Owsiaka powinny być traktowane jako część artystycznego występu, a publiczne wykonanie utworu przez artystę podlegać powinno szerszej ochronie wypowiedzi" - dodają prawnicy. Ich zdaniem, takie słowa nie powinny być oceniane przez sąd, bo to grozi ryzykiem powrotu cenzury.