Redakcja Dziennik.pl

Chodzi o spotkanie autorskie we Wrocławiu, podczas którego Jerzy Owsiak promował swoją książkę i opowiadał opisaną w niej historię. To anegdota o tym, jak podróżował ze swoim ojcem z zabitą świnią. I to właśnie w niej pada niecenzuralne słowo. – Jeżeli opowiadamy kawał, to jakich słów używamy żeby podkreślić ten kawał? No właśnie słów staropolskich. Właśnie to staropolskie słowo jest tutaj, w tej książce – powiedział w TVN24 Owsiak.

Nie spodobało się to jednak anonimowemu internaucie, który na spotkaniu nie był, ale nagranie z niego widział w sieci. Doniósł o tym na policję a ta interweniowała. Dzień przed rozpoczęciem Pol’And’Rock Festiwal, szef WOŚP stanie przed sądem.

To już drugi raz, gdy odpowie za użycie, w miejscu publicznym, nieprzyzwoitego słowa. Wcześniej odpowiadał za to, że ze sceny podczas przystanku Woodstock, krzyczał "pie*****ć polityków". Został wówczas uznany za winnego. Taki czyn podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych lub karze nagany.