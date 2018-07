Redakcja Dziennik.pl

Patryk Jaki podkreślił w środę na konferencji prasowej, że w takich metropoliach jak Warszawa, metro jest rzeczą oczywistą i naturalną.

Jest podstawowym środkiem komunikacji - zaznaczył.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy wskazywał, że Warszawa ma mniej kilometrów metra, niż takie miasta jak Budapeszt, czy Praga.

Wszystkie (te miasta) mają zdecydowanie więcej kilometrów metra, niż Warszawa - zauważył. Podkreślił, że Warszawa powinna "gonić" metropolie, w których funkcjonuje kilka linii metra.

Jak dodał, władze Warszawy do tej pory nawet nie zaprojektowały kolejnej linii metra.

Nigdzie w żadnym dużym mieście nie robi się tak, że przez ponad dekadę nie projektuje się kolejnych istotnych linii komunikacyjnych - zaznaczył Jaki.

Jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to rozpocznę budowę dwóch nowych linii metra jednocześnie - oświadczył Jaki.

To są plany naprawdę możliwe i realne do zrealizowania i my je zrealizujemy. To będzie jedno z moich najważniejszych zadań, jak zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy - zadeklarował.

Z zaprezentowanych na konferencji materiałów wynika, że proponowana III linia metra ma przebiegać od Białołęki do Wilanowa. Natomiast IV linia metra miałaby przebiegać z Marysina Wawerskiego na Ursus.

Albo Warszawa ambitna, którą prezentujemy, albo Warszawa kompleksów, którą prezentuje (prezydent stolicy) Hanna Gronkiewicz-Waltz i (kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta miasta) Rafał Trzaskowski. Idealna para, która odpowiada za to, że wszystkie miasta regionu wyprzedziły Warszawę, jeżeli chodzi o budowę metra, co jest gigantycznym skandalem - ocenił Jaki.