Redakcja Dziennik.pl

W trzech województwach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia przed upałem - zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim - temperatury maksymalne w dzień mają wynieść od 29 do 32 stopni, a w kujawsko-pomorskim nawet od 30 do 32 stopni. W nocy w województwach objętych ostrzeżeniami temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni.

Oprócz tego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać upały, należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

RCB przypomina też, że nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu: przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.