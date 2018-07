Redakcja Dziennik.pl

Jak poinformowała podkarpacka policja, mężczyzna w momencie zatrzymania był trzeźwy. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Policja otrzymała zgłoszenie w piątek przed godz. 10. Okazało się, że młody mężczyzna wjechał ciągnikiem rolniczym do supermarketu przy ul. Przemysłowej w Stalowej Woli, zniszczył drzwi wejściowe, a następnie uszkodził bankomat i siekierą rozbił witrynę jednego z mieszczących się tam sklepów.

Następnie mężczyzna odjechał traktorem, a na ulicy Popiełuszki zjechał w drogę prowadzącą do stalowowolskiej komendy i staranował bramę wjazdową. Tam został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów. Funkcjonariusze ustalili, że to 24-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Mężczyzna z uwagi na stan psychiczny trafił do szpitala.