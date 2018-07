Redakcja Dziennik.pl

Na zdjęciu zamieszczonym na Twitterze Komitetu Obrony Demokracji widać pomnik Lecha Kaczyńskiego, stojący przy al. Wojska Polskiego, na który założona została biała koszulka z wymalowanym napisem "Konstytucja, Jędrek!".

Prezydent Lech Kaczyński z wiadomością dla @AndrzejDuda, czy do byłego pracownika to dotrze? - głosi podpis do zdjęcia.

Jak powiedziała PAP koordynatorka zachodniopomorskiego KOD Anna Rybakiewicz, to "akcja anonimowa", a członkowie KOD zrobili zdjęcie pomnika w sobotę około godziny 8. Koszulka miała zniknąć w ciągu niecałej godziny. Jak podkreśliła Rybakiewicz, akcja była "fajna i sympatyczna", wniosła "pozytywny przekaz" i nie było w niej "nic obraźliwego".

(Koszulka)trochę ociepla wizerunek pomnika - powiedziała koordynatorka zachodniopomorskiego KOD.

Rzecznik prasowy Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie Zbigniew Bogucki powiedział PAP, że w jego opinii "nie sposób komentować" tego działania i jest ono "poza dopuszczalnymi ramami".

Przykre, że są ludzie, którzy dla doraźnego celu politycznego potrafią zrobić happening na wszystkim - dodał Bogucki. Poinformował też, że osoba, która zawiesiła koszulkę na pomniku, została zarejestrowana przez monitoring, a zdarzenie miało miejsce przed godz. 1 w nocy.

Jak powiedział Bogucki, komitet budowy pomnika nie podjął jeszcze decyzji co do dalszych kroków w tej sprawie. Zaznaczył, że wcześniej jego członkowie muszą skonsultować się z Zarządem Regionu zachodniopomorskiej "Solidarności" - właściciela terenu, na którym stoi pomnik.

Pomnik prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odsłonięto 16 czerwca br. Ustawiony jest przy siedzibie Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność". Jego budowa została sfinansowana ze składek darczyńców.