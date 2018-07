Redakcja Dziennik.pl

Jacek A. w nocy z piątku na sobotę - jak informuje "Fakt" - po imprezie we Wrocławiu wsiadł do służbowego auta i ruszył do domu. Po drodze wjechał na tory tramwajowe. Wezwano policję, na komendzie – jak pisze tabloid – działacz PiS i były prezes Centrozłomu wydmuchał dwa promile. W poniedziałek mężczyzna złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki KGHM.

Jacek A. należy do PiS od 2011. Jest bliskim współpracownikiem kandydatki na prezydenta Wrocławia oraz szefem Komitetu Terenowego Wrocław. Na razie nie wiadomo, czy i jakie konsekwencje wyciągnie wobec niego partia.