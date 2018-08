Redakcja Dziennik.pl

"We wtorek, 7 sierpnia, w godzinach wieczornych przez około 20 minut wstrzymane były operacje lotnicze na warszawskim lotnisku. Było to spowodowane przelotem pomiarowym lekkiego samolotu fotogrametrycznego, którego pojawienie się spowodowało krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. W efekcie tego opóźnionych zostało łącznie 25 rejsów (starty i lądowania)" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Lotniska Chopina.

Jak dodano, średni czas opóźnień wyniósł ok. 30 minut. "Wszystkie procedury lotniskowe, które zostały uruchomione w trakcie tego zdarzenia zadziałały bez zarzutu, a prócz wspomnianych opóźnień, sytuacja w żaden sposób nie dotknęła pasażerów" - napisano. Jak dodano, na wniosek Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze", które zarządza Lotniskiem Chopina, "wyjaśnieniem sprawy zajmują się policja i prokuratura".

Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w Polsce. W 2017 r. obsłużyło 15,75 mln pasażerów - o 23 proc. więcej niż w 2016 r., kiedy było to 12,8 mln podróżnych. W pierwszym półroczu tego roku port obsłużył ok. 8 mln pasażerów - to o 14,8 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

W sezonie lato 2018 port oferuje 123 połączenia regularne do 52 państw, obsługiwane przez 33 przewoźników. Uwzględniając loty czarterowe, w sumie ze stołecznego portu pasażerowie mają do dyspozycji 178 kierunków. W pierwszych pięciu miesiącach br. z portu skorzystało 6,3 mln osób.