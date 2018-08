Redakcja Dziennik.pl

Jak poinformowała w piątek pomorska policja, słupski sąd aresztował 26-latka i 29-latka, mieszkańców powiatu słupskiego, którzy przez kilkanaście godzin więzili 36-letniego kolegę, bo ten był im winny 50 zł.

Za pozbawienie wolności człowieka, a popełnienie tego czynu zarzuca obu mężczyznom prokuratura, grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Według policyjnych ustaleń, dwaj podejrzani przyjechali tydzień temu samochodem do mężczyzny, który był winien jednemu z nich 50 zł. Podczas rozmowy doszło do szarpaniny. Podejrzani mieli groźbami i biciem zmuszać dłużnika do zwrotu pieniędzy. Skrępowali go techniczną taśmą klejącą, podduszali, a następnie wrzucili do bagażnika samochodu. Grozili mu pozbawieniem życia. Po kilkunastu godzinach zostawili go w lesie.

O zdarzeniu została powiadomiona słupska policja. Funkcjonariusze zatrzymali ukrywających się obu podejrzanych na parkingu leśnym w powiecie kościerskim.