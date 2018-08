Redakcja Dziennik.pl

W piątek wieczorem do sieci trafiło zdjęcie notatki służbowej jednego z motorniczych poznańskiego MPK. "W dniu 10 sierpnia o godz. 14.10 zgłaszając się do pracy na zajezdni, poinformowałem dyspozytora, że podejmę pracę na w/w linii tylko wówczas, gdy zdjęte zostaną flagi tęczowe, czyli reklama wykupiona przez firmę Grupa Stonewall" - brzmiała treść notatki.

Niedługo potem MPK poinformowało, że zdejmuje proporczyki, gdyż zarówno wśród kierowców, jak i pasażerów "przeważały głosy negatywne".

– Jesteśmy zaskoczeni, wręcz zszokowani. Nie dochodziły do nas żadne niepokojące sygnały. Z naszej perspektywy odbiór tej inicjatywy nie był tak skrajnie zły, by podejmować tak radykalne decyzje – powiedział "Gazecie Wyborczej" Mateusz Sulwiński z poznańskiej Grupy Stonewall, organizującej Marsz Równości. – Oznacza to, że MPK nie wywiązało się z umowy. W tej sytuacji musimy podjąć kroki prawne.

Głos w sprawie zabrał także prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, który nie krył zdziwienia całą sytuacją. - Nie ingeruję w tego typu sprawy, jednak będę prosił o wyjaśnienie powodów wycofania się z zawartej umowy. Dyskusja i emocje wywołane tą sytuacją pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii tolerancji i równości - napisał jeszcze w piątek na Facebooku.

W sobotę Marsz Równości bez przeszkód ruszył ulicami miasta. Z tej okazji Jaśkowiak wrzucił na swój profil społecznościowy zdjęcie z dużą tęczową flagą. - Obraliśmy w Poznaniu kierunek miasta europejskiego i będziemy konsekwentni, nawet gdy pojawiają się trudności - oznajmił.