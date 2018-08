- Zawiadomienie to dotyczy narażenia na bezpośrednie ryzyko utraty zdrowia i życia, a w konsekwencji nieumyślne spowodowanie śmierci dzieci przez osoby, które pełniły dyżur ratowniczy w tym momencie na tym kąpielisku. Niewątpliwie prokuratura będzie musiała się nad nimi pochylić. My zaproponowaliśmy świadków, zabezpieczenie nagrania z monitoringu, które mogą rozwiać te wątpliwości, czy dzieci kąpały się na plaży strzeżonej, czy też nie - powiedział mec. Paweł Zacharzewski.

Ta decyzja jest dla ratowników ogromnym zaskoczeniem. Tam są znaki informujące, że jest całkowity zakaz wchodzenia do wody przy budowach hydrotechnicznych, a taką jest to molo. Odcinek 55 metrów plaży jest całkowicie wyłączony z użytkowania dla turystów - mówił Sylwester Kowalski, szef ratowników w Darłówku. - Dzieci wpadły do wody poza terenem naszej jurysdykcji.

Zdaniem Kowalskiego, w dniu zaginięcia dzieci na plaży obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. - To niesprawiedliwe, że teraz ktoś nas oskarża - podkreślał.

Przypomnijmy, do tragedii w Darłówku doszło 14 sierpnia. Z relacji matki wynika, że trójka rodzeństwa weszła do Bałtyku. Gdy kobieta poszła ze swoim synkiem do toalety, dzieci zniknęły. Matka natychmiast zaalarmowała ratowników, którzy rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Udało im się wydobyć na brzeg 14-letniego Kacpra, ale po przewiezieniu do szpitala, chłopczyk zmarł. Jego siostrę, 11-letnią Zuzię, oraz brata, 13-letniego Kamila, uznano za zaginionych.

Według nieoficjalnych informacji dzieci miały zejść z falochronu do wody. Na kąpielisku w Darłówku Zachodnim obowiązywał zakaz kąpieli ze względu na wiatr dochodzący do 5-6 stopni w skali Beauforta. W akcji poszukiwawczej uczestniczyły jednostki z Darłówka Wschodniego i Dąbek, a także grupy interwencyjne WOPR z powiatu białogardzkiego i szczecineckiego, nurkowie specjalistyczni, straż pożarna, policja i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.