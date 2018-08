Redakcja Dziennik.pl

"15 sierpnia obchodzimy rocznicę Bitwy Warszawskiej, pierwszego wielkiego zwycięstwa wolnego świata nad komunizmem. Polacy nazywają to zwycięstwo >Cudem nad Wisłą<. Jeszcze i dziś, 98 lat po bitwie, wydaje się to cudem. Polska, która dopiero co odzyskała niepodległość, stanęła wobec potężnego wroga. Włodzimierz Lenin chętnie rozszerzyłby bolszewicką rewolucję poza granice Rosji. Był przekonany, że historia jest po jego stronie, a Armia Czerwona jest niezwyciężona. Ale został zatrzymany" - mówi Neeson w spocie, który będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych od środy.

Aktor mówi też, że "wobec miażdżącej przewagi wroga, dzięki odwadze, wierze i odwiecznemu, zdecydowanemu dążeniu do wolności Polska zatryumfowała nad brutalną siłą i pokonała sowieckie wojska na przedpolach Warszawy".

"Do walki z komunistycznym najazdem dołączyli ochotnicy z całego świata, wśród nich grupa młodych Amerykanów, pilotów tworzących słynną Eskadrę Kościuszki. Pytani, dlaczego walczą tak daleko od swoich domów, odpowiadali po prostu, że chcą spłacić dług, jaki wobec Polaków zaciągnęła Ameryka od swych narodzin – przybyli, by walczyć o wolność Polski w 1920 roku tak jak Tadeusz Kościuszko rozpoczął walkę u boku ich przodków o niepodległość Ameryki w 1776 r. +Za wolność waszą i naszą+" – mówi Neeson we kolejnym fragmencie spotu.

Ponad dwuminutowy spot kończy się zdaniem Neesona: "Cud nad Wisłą ocalił płomień wolności dla kolejnego pokolenia i dał ludziom w Polsce siłę dzięki, której przez pół wieku opierali się totalitaryzmowi i nigdy się nie poddali".

W komunikacie, który PFN przekazała PAP, podkreślono, że związku z obchodami 98 rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej "Cudem nad Wisłą" Polska Fundacja Narodowa chce dotrzeć z informacją o wydarzeniach z sierpnia 1920 roku do obywateli USA i Europy Zachodniej oraz "uzmysłowić im, jak ważne dla losów całego świata było zatrzymanie nawały bolszewickiej przez polskie wojsko".

Kampania z udziałem Pana Neesona jest kierowana przede wszystkim do obiorców w USA i Europy Zachodniej. Liam Neeson jest osobą znaną, rozpoznawalną i cieszącą się dobrą opinią. Polskiej Fundacji Narodowej zależy, by właśnie tego typu osoby mówiły o ważnych dla Polaków momentach z naszej historii i ich wpływie na losy świata. Dzięki temu nasz przekaz jest zrozumiały i dociera tam, gdzie najbardziej nam zależy - podkreśla prezes Polskiej Fundacji Narodowej Filip Rdesiński.

Urodzony w Ballymenie w Irlandii Płn. Liam Neeson ma na swoim koncie m.in. trzy nominacje do Złotego Globu oraz jedną do Oscara za główną rolę w filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera".

Za rolę tę otrzymał też nagrodę krytyków filmowych w Chicago oraz został nominowany do Złotego Globu oraz nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA).

Jako Michael Collins (irlandzki przywódca) w biograficznym dramacie wojennym Michaela Apteda Michael Collins (1996) zdobył nagrodę Evening Standard British Film Awards i nominację do Złotego Globu. Neeson wystąpił też m.in. w takich przebojach kinowych jak: "Mężowie i żony" Woody'ego Allena, czy "Podejrzany" Petera Yatesa. Występował również w produkcjach telewizyjnych.