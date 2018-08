W środę metropolita krakowski wziął udział w uroczystościach w Ludźmierzu, gdzie "oddał najwyższy szacunek rodzicom i małżonkom".

- Tylko zapatrzeni w Ojca, który jest w niebie i tylko urzeczywistniający to boże podobieństwo i boży obraz, który w sobie macie, drodzy małżonkowie i rodzice, tylko wtedy możecie oclić siebie przed wielkimi zagrożeniami tego świata, który w imię tzw. "miłości" chce za wszelką cenę przekreślić boży zamysł wobec człowieka co do kobiety i mężczyzny, tworząc niewytłumaczalne i nie dające się usprawiedliwić przez ludzki rozum ideologie, które za wszelką cenę chcą zatrzeć różnice między kobietą a mężczyzną – podkreślił abp Jędraszewski.

- Związki homoseksualne, którym chce się nadać wartość małżeństwa, nie mają nic wspólnego z bożym zamysłem wobec człowieka i są szyderstwem z Boga i Jego najwspanialszego dzieła, jakim jest człowiek - oznajmił.

- Nie pozwólcie, by szydzono z godności człowieka. Brońcie jej. Brońcie tej godności, brońcie ludzkiego życia swoją miłością do Boga, do siebie nawzajem i do owoców waszej miłości małżeńskiej jakimi są wasze dzieci – mówił w homilii.

Hierarcha przypomniał, że człowiek stworzony jest na boży obraz i podobieństwo, a to przejawia się w tym, że jest powołany z miłości do miłości. - Najpełniej w swym życiu urzeczywistniła to Maria, bo ona najbardziej ze wszystkich ludzi kochała Boga - powiedział arcybiskup. Podkreślił, że pięknym obrazem miłości Marii do Boga jest wizerunek Matki Bożej Ludźmierskiej z delikatnym uśmiechem na twarzy.