W programie "Tłit" Wirtualnej Polski Marek Jakubiak, poseł Kukiz'15 nie krył zdumienia, jak można ONR porównywać z nazizmem? - Trzeba być kompletnym idiotą - ocenił działania Rafała Trzaskowskiego, który niedawno wysłał w tej spawie list do Zbigniewa Ziobry. - Z jednej strony partia Narodowo-Socjalistyczna Niemiec, która wywołała II wojnę światową, doprowadziła do kilkuset milionów trupów w Europie, z drugiej - ONR, chłopcy, którzy po prostu mają inny pogląd od Trzaskowskiego, robią paczki dla kombatantów. Porównywać ich z nazistami? Dom wariatów!

Czy Jakubiakowi nie przeszkadzają jednak marsze, które regularnie przechodzą przez stolicę? - A przepraszam bardzo: kto sprowadzał Antifę niemiecką na ulice Warszawy, jak nie "trzaskopodobni" ludzie? Jeżeli jest tak bardzo źle w Polsce, to dlaczego Europa nie reaguje na marsz nazistów w Berlinie? Nie jakiś tam nazistów, tylko autentycznych nowych nazistów niemieckich. I to jest w porządku? Albo przykład puszczy i wycinania kornika... W Niemczech można, a w Polsce nie? Co to jest! - nie krył wzburzenia.

Co więc, jego zdaniem, kieruje politykami, którzy dążą do delegalizacji ONR? - Zamknęli się w skorupce, są żółwiami politycznymi. Główki pochowali. Chcieliby, żeby Polski nie było, tylko Europa. Ale nie ma tak! Naród bez korzeni nie ma prawa istnieć. ONR ma wszystkie papiery potrzebne do działania. Po co mu przeszkadzać? A jak ja im wyciągną, na wzór Trzaskowskiego, papiery i zażądam delegalizacji Platformy Obywatelskiej - pytał. I od razu odpowiadał: - Podniosą się głosy, że to niedemokratyczne. Ale kij ma dwa końce. Warto o tym wiedzieć.

Przypomnijmy, Rafał Trzaskowski, polityk PO i kandydat na prezydenta Warszawy wysłał list do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, w którym domaga się, aby ten złożył do sądu wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia Obóz Narodowy-Radykalny. "Nigdy więcej przemarszów bojówek ONR ulicami Warszawy! Czarne trzeba nazwać czarnym, a brunatne brunatnym. Dziś składam wniosek do PG o delegalizację ONR i apeluję do pozostałych kandydatów: podpiszcie się pod nim. To nasz obowiązek wobec tych, którzy walczyli z faszyzmem i nazizmem" - napisał na Twitterze.