Nowe prawo krytykują działacze, którzy wskazują, że omawiane przepisy doprowadzą do naruszenia godności zatrudnionych i wolności organizacji związkowych. Resor pracy już proponuje nowelizację dopiero co przyjętych regulacji. Jak wskazują eksperci, kontrowersje to skutek pośpiechu – tak istotną nowelizację kodeksu pracy wprowadzono do projektu

ustawy o ochronie danych osobowych na dwa dni przed jej uchwaleniem.

CZYTAJ WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU DGP >>>