Pożegnanie Konrada Gacy odbyło się w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Majdanku w Lublinie o godz. 15.

Jak podaje se.pl na terenie cmentarza umieszczono telebim, na którym wyświetlane były zdjęcia zmarłego oraz transmisja z uroczystości. Autora programu Mądre Odchudzanie GACA SYSTEM żegnała rodzina, przyjaciele oraz jego klienci.

- Każdy z nas doświadczył dobra z jego strony. Znałem go od lat. Przygotowywałem z Patrycją do ślubu, chrzciłem ich córkę. Był dobrym człowiekiem. Zostawmy opinie, hipotezy. Nie można ukoić bólu, tylko Bóg to potrafi - powiedział ksiądz celebrujący mszę żałobną.

- Odszedłeś nagle. Cicho, jakbyś nie chciał smucić bliskich. Kochałeś rodzinę. Każdą wolna chwilę chciałeś spędzać z ukochana Pati. Bawiłeś i rehabilitowałeś Emilkę. Dla świata byłeś ważną częścią, dla bliskich całym światem - mówił inny z żałobników.

Na pogrzebie pojawiła się m.in. Iwona Pavlović, jurorka "Tańca z gwiazdami". Ona także wygłosiła pożegnalną przemowę. - Ból krtani dusi, chce płakać, płaczmy wszyscy. Czuję się jak w Matrixie, nierealne to. Myślę, że przejdę do normalnego świata i Cię spotkam. Powiesz mi, Iwona jesteś super wojownikiem. Dzięki Konradowi urodziłam się na nowo. Jedne narodziny od Boga, drugie od Ciebie. Zostawiłeś wielką pustkę. rany się zabliźnią. Pustka pozostanie. Odszedł wielki człowiek, ale jego misja, jego dzieło zostaną z nami. Śpij, największy wojowniku - mówiła zapłakana Pavlović.

Konrad Gaca był gwiazdą stacji Polsat i TVP2 gdzie pomagał otyłym osobom w zrzucaniu kilogramów oraz wielokrotnym finalistą Mistrzostw Polski w Kulturystyce & Wellness i Fitness & Wellness. Z Gacą odchudzały się tak znane osoby jak: Dominika Gwit, Dominika Tajner, Iwona Pavlović, Dorota Gardias, Mariusz Pudzianowski i Iwona Guzowska. Zmarł w nocy 16 sierpnia. Ciało dietetyka około 5 rano odnalazła jego żona Patrycja w ich domu pod Lublinem. Promotor walki z otyłością zmarł z przyczyn naturalnych.