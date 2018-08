W piątek Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) poinformował w komunikacie, że "z dniem wczorajszym (23.08.2018 r.) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Stadnina Koni Michałów odwołało (na podstawie-PAP) Kodeksu Spółek Handlowych z funkcji Prezesa Zarządu Macieja Grzechnika, dziękując mu jednocześnie za dotychczasową współpracę".

Według Grzechnika, właściciel spółki - KOWR - ma prawo do takiej decyzji, choć on sam uważa, że nie ma merytorycznych podstaw do jego zwolnienia.

Jak mówił stadnina w Michałowie w tym roku osiągnęła najlepsze w historii wyniki, konie wygrały trzy z czterech czempionatów, co świadczy o dobrych wynikach hodowlanych. Dodał, że także dobre rezultaty zostały osiągnięte z hodowli bydła.

Zdaniem Grzechnika, który był szefem tegorocznej aukcji "Pride of Poland" - impreza była udana. Zaznaczył, że oczywiście nie można porównywać obecnych cen koni na aukcjach z tymi z lat poprzednich, bo zmienił się rynek. Ale sama sprzedaż świadczy o tym, że konie były dobrze dobrane, choć było ich mniej niż wcześniej, a oferta skierowana do potencjalnych kupców.

Na aukcji "Pride of Poland" wystawiono 11 klaczy, z czego sprzedano sześć za kwotę 501 tys. euro. Za najwyższą cenę 180 tys. euro sprzedana została siwa klacz Parmana ze stadniny w Michałowie. W ubiegłym roku na aukcji "Pride of Poland" spośród wystawionych 24 klaczy i jednego ogiera, sprzedanych zostało sześć koni za łączna kwotę 410 tys. euro.

Podkreślił, też, że aukcja została zorganizowana siłami własnymi stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, co spowodowało, że wydatki były znacznie mniejsze niż w dwóch poprzednich latach, gdy organizacją imprezy zajmowały się Międzynarodowe Targi Poznańskie.

- Nikt, kto był na aukcji nie nabierze się na relacje TVN - powiedział Grzechnik i dodał, że ta relacja pokazana na antenie była zbitką materiałów z wielu godzin.

Minister zapytany o przyczyny zwolnienia Grzechnika powiedział, że "jest to decyzja KOWR, którą akceptuje". Zdaniem ministra, Grzechnik nie był osobą właściwą na tym stanowisku i to - jak powiedział - "jest ocena długofalowa jak i również jego zachowania w czasie aukcji i czempionatu". Dodał, że będzie rozpisany konkurs na nowego prezesa stadniny. Trzeba znaleźć wybitnych fachowców, którzy mają umiejętności zarówno hodowlane jak i zarządcze, umieją prowadzić firmę" - dodał Ardanowski.

Dr Maciej Paweł Grzechnik został wybrany na prezesa michałowskiej stadniny w konkursie ogłoszonym przez Agencję Nieruchomości Rolnych (instytucja nadzorowała stadninę przed powstaniem KOWR) we wrześniu 2016 r. Wcześniej - na mocy decyzji ANR – obowiązki prezesa stadniny w Michałowie pełniła Anna Durmała. Zastąpiła zdymisjonowanego w lutym 2016 r. przez prezesa ANR wieloletniego prezesa stadniny w Michałowie Jerzego Białoboka.

Białobok został niedawno powołany przez ministra Ardanowskiego do nowej rady ds koni.