Szef MON podkreślał, że pokazy lotnicze w Radomiu "to wielkie wydarzenie o olbrzymiej skali, jedno z największych w Europie".

Dziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania pokazów oraz tym, którzy przyszli je oglądać. - Mamy coś takiego we krwi, my Polacy, że jesteśmy zachwyceni tym, co można nazwać sztuką lotniczą - powiedział Mariusz Błaszczak, życząc widzom "wielu wrażeń i doznań".

Dziękował też wiceministrowi obrony narodowej Wojciechowi Skurkiewiczowi, który - jak zaznaczył szef MON - nadzorował przygotowania do pokazów.

- Służymy ojczyźnie na różnych polach, również wypełniając obowiązki, które nakłada na nas Rzeczpospolita - powiedział Skurkiewicz. Podkreślał, że z Radomia pochodzi i spędził tu całe życie. - Pokazy Air Show to również historia Radomia, historia polskiego wojska, ale i lotnictwa w Radomiu - zaznaczył Skurkiewicz, który jest też kandydatem na prezydenta Radomia w nadchodzących wyborach samorządowych.

Skurkiewicz podkreślił, że w "Radomiu lotnictwo było, jest i będzie, jest z nim nierozerwalnie związane".

Z kolei dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika zaznaczył, że to już szesnasta edycja Air Show i - jak mówił - świadczy to o sukcesie pokazów. Ich renomy - dodał gen. Mika - dowodzi również liczba uczestników i obserwatorów - w tegorocznych pokazach zaprezentuje się ponad 110 statków powietrznych różnych typów z ponad 20 państw.

- Bez wątpienia będą to jedne z największych w pokazów Europie - powiedział gen. Mika podkreślając, że ich wyjątkowość wynika z obchodzonego w tym roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również 100-lecia polskiego lotnictwa wojskowego.