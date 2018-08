O wydanym w niedzielę postanowieniu sądu poinformowała PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk. Decyzja sądu jest nieprawomocna. Do przestępstwa doszło w piątek, a trójka mężczyzn została zatrzymana przez policję już po kilku godzinach w Gdańsku-Nowym Porcie. "Pokrzywdzony 58-letni mężczyzna doznał obrażeń ciała na czas poniżej siedmiu dni, ale był narażony na powstanie poważniejszych obrażeń" - wyjaśniła prokurator.

Oprócz pobicia, mężczyznom zarzucono popełnienie czynu o charakterze chuligańskim oraz naruszenie miru domowego. Mężczyźni przyznali się do winy, ale odmówili złożenia wyjaśnień. Na filmie dostępnym w internecie widać, jak dwóch mężczyzn wychodzi na klatkę schodową, po czym jeden z nich siłą wchodzi do mieszkania obok i okłada pięściami mieszkającego tam mężczyznę. Na nagraniu słychać też m.in., że 58-latek został pobity za to, że zwrócił wcześniej mężczyznom uwagę na ich głośne zachowanie.

Zawiadomienie do gdańskiej komendy o możliwości popełnienia przestępstwa wpłynęło od Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich I Ksenofobicznych. Jednak już wcześniej policja miała sygnały, że w internecie zobaczyć można materiał, w którym zarejestrowano atak na mężczyznę. Funkcjonariusze przyjęli też zawiadomienie o pobiciu od samego pokrzywdzonego mieszkańca Gdańska.