Jak informuje IMGW, Skandynawia oraz centralna Europa są pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem wyżów. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z płytkim niżem nad zachodnią Ukrainą. Na wschodzie kraju zaznacza się strefa mało aktywnego frontu atmosferycznego. Pozostajemy w polarnym morskim powietrzu, na północnym zachodzie nieco chłodniejszym, na pozostałym obszarze cieplejszym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie ulegać wahaniom.

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Po południu nad morzem wystąpią przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwe będą również opady gradu.

Prognozowana suma opadów w czasie burz przeważnie do 15 mm, jedynie na południu Śląska, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. nad morzem do 27 st. miejscami w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W nocy na wschodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a początkowo możliwe również burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Nad ranem na Pomorzu, Warmii i w Kotlinach Sudeckich mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st. na południowym zachodzie do 16 st. na północy kraju. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz w porywach 60 km/h.

W środę na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami wzrastające do dużego, na północy kraju przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i miejscami także burze. Lokalnie opady gradu. Temperatura maksymalna od 20 st. nad morzem do 27 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, północno-wschodnich. W czasie burze wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr słaby, północny. W dzień zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. Wiatr słaby, północny.