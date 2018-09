Na literówkę w haśle umieszczonym na banerze wiszącym na ścianie kamienicy przy pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie zwróciła uwagę czytelniczka "Gazety Wyborczej", zawodowa anglistka.

Baner przedstawia postrzępiony i podziurawiony kulami biało-czerwony sztandar. Reszta to słowa. Największe układają się w hasło "Poland first to figth" - zamiast prawidłowego "fight".

Oczywiście łatwo można się domyślić i po tych przestawionych literach, że chodzi o hasło "Polska pierwsza do walki". Jednak tak rażące niedbalstwo z pewnością nie przystoi IPN.