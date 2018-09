Mimo że ciała kobiety nie udało się odnaleźć, zgromadzone w sprawie poszlaki układają się w logiczny ciąg – uznał skład orzekający. - Sąd jest przekonany, że doszło do zabójstwa Anny G. – powiedział sędzia Józef Kapuściok.

Sąd Okręgowy, skazując G. na 15 lat więzienia, uznał go za winnego śmierci żony oraz przekroczenia uprawnień policjanta – chodzi o bezprawne przeszukiwanie policyjnych baz danych, co nie miało związku z zabójstwem. Uniewinniono go od zarzutu namawiania do fałszywych zeznań.

Sędzia Kapuściok w ustnym uzasadnieniu wyroku mówił, że w okresie poprzedzającym zbrodnię małżeństwo G. przeżywało kryzys. Pół roku wcześniej G. nawiązał romans z koleżanką z pracy, a Anna przestała zajmować się mężem, skupiając się na córce.

Sąd odniósł się do wyjaśnień oskarżonego, który mówił, że żona po kłótni spakowała walizkę i wyszła z domu, a później nie nawiązała już z nim kontaktu. Sędzia przywołał zeznania świadków, którzy w wieczór zniknięcia kobiety nie słyszeli żadnej kłótni ani też tego, że ktoś prowadzi ulicą walizkę z kółkami. - Dlatego nikt nie słyszał, bo Anna G. w taki sposób, jak opisuje oskarżony, tego domu nie opuściła – podkreślił sędzia. Zdaniem oskarżenia i sądu Marek G. zabił żonę, a później włożył ją do walizki, wywiózł i zakopał.

Przewodniczący składu orzekającego zaznaczył, że wyjaśnieniom oskarżonego przeczą też analizy monitoringu miejskiego i w autobusach. Żadna kamera nie zarejestrowała zaginionej, nie pojechała też taksówką. Sam oskarżony sprawdzał później monitoring, ale nie po to, by odnaleźć Annę, lecz sprawdzić, gdzie jego samochód "złapała" kamera – mówił Kapuściok. Wyliczał też, że po rzekomym opuszczaniu domu Anna nie zgłosiła się na zaplanowany zabieg usunięcia migdałków, nie zgłosiła się też po córkę, co – według oskarżonego – miała zapowiedzieć w chwili rozstania.

Prokuratura żądała dla G. 25 lat więzienia. Oskarżony i jego obrońcy wnieśli o uniewinnienie. Do zbrodni doszło 7 lipca 2012 roku w Czeladzi. Po tym jak 9 lipca 2012 r. Marek G. zgłosił zaginięcie żony, kobiety szukali policjanci z Czeladzi i Będzina. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie 3 grudnia 2012 r. We wrześniu 2015 r. zatrzymano męża poszukiwanej. Usłyszał zarzut zabójstwa.

Piątkowy wyrok jest nieprawomocny.