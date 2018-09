Co to oznacza? Na osobę jest to spożycie większe niż roczna konsumpcja wieprzowiny (39,8 kg) czy drobiu (26,9 kg) i niewiele mniejsze niż owoców (53 kg). Według ekspertów Instytutu Matki i Dziecka już ok. 25 proc. trzylatków ma nieprawidłową masę ciała, w grupie ośmiolatków z nadwagą lub otyłością walczy jedna trzecia dzieci. Problem dotyczy też dorosłych – w grupie 35–39-latków nadwaga i otyłość występują w połowie populacji. Według szacunków Instytutu Żywności i Żywienia leczenie otyłości i jej powikłań rocznie kosztuje ok. 14 mld zł.

W większości krajów europejskich produkty zawierające cukier są dodatkowo opodatkowane. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na nasze pytanie potwierdziło, że przygląda się takim rozwiązaniom. Wspierają one promocję racjonalnego żywienia i propagują politykę prozdrowotną.

Więcej na ten temat w poniedziałkowym wydaniu e-DGP.