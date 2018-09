Ekopatrol straży warszawskiej miejskiej informację o tym, że pod jednym z zaparkowanych przy ulicy Nowoursynowskiej aut leży wąż, otrzymał w poniedziałek przed południem.

Gada znaleźli pracownicy ochrony strzeżonego osiedla. Okazało się, że ma on prawie metr długości. Został przetransportowany do ośrodka CITES działającego przy warszawskim zoo. Fachowcy stwierdzili, że to właśnie ten gatunek dusiciela, a gad jest w ogólnie dobrym stanie. Hodowca najprawdopodobniej pozbył się go celowo.