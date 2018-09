Z najnowszych danych Komendy Głównej Policji, do których dotarliśmy, wynika, że od stycznia do lipca przyjęto 1804 osoby, a zwolniło się 2822 policjantów. Najgorzej jest w Katowicach, gdzie odeszło 351 mundurowych (przyjęto 175). We Wrocławiu zwolniły się 284 osoby, a na ich miejsce przyjęto 121. Najwięcej wakatów jest w Komendzie Stołecznej Policji (9,76 proc.), w KWP w Szczecinie (9,57 proc.) i w KWP w Łodzi (8,69 proc.).

2 października w Warszawie odbędzie się manifestacja służb mundurowych. Protestujący domagają się podwyżek.

