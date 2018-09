Wiceminister sprawiedliwości podkreśla, że nie ma możliwości odwołania się od tego orzeczenia. Polska będzie musiała wypłacić odszkodowania rodzinom, które sprzeciwiały się ekshumacjom? - Tak, po 16 tys. euro – komentuje Wójcik. Minister uważa, że wszystkiemu „winna jest PO i to, co działo się w prokuraturze na początku”.

Dzisiejszy stan prawny upoważniał prokuratorów do tego, żeby ekshumacje przeprowadzić, dlatego, że nie przeprowadzono czynności na samym początku i to jest haniebne. Prokuratorzy działali zgodnie z prawem – ocenia gość Radia ZET. Dodaje, że prokuratorzy mają obowiązek wyjaśnić, co się stało przed laty. Jego zdaniem ekshumacje były konieczne, bo np. "okazało się, że 8 ciał jest zamienionych a w niektórych trumnach są szczątki kilku osób".