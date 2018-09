Chodzi o opisaną w czwartek przez portal Onet.pl relacje byłych współpracowników księdza Stryczka i wskazywanego przez nich mobbingu. Po tej publikacji twórca "Szlachetnej Paczki" oddał się do dyspozycji stowarzyszenia "Wiosna".

Głos w sprawie zabrał Jerzy Owsiak, który kieruje WOŚP. "Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to - że należy poczekać. My też mieliśmy różne medialne "rewelacje" dotyczące naszych działań. Też jeżyły wielu ludziom włos na głowie i powodowały, że serce biło mocniej. To nie jest takie hop siup, co spływa i nie wzbudza żadnych emocji. Dziewiętnaście stron reportażu, raportu, który o twórcy i założycielu akcji Szlachetna Paczka mówi w zupełnie nowym, totalnie zaskakującym kontekście. Ta Szlachetna Paczka także powstawała u nas, w Fundacji, kilka lat temu bardzo się w to angażowali pracownicy WOŚP. Rok temu trochę mniej, ale sam ksiądz Stryczek publicznie mówił, że zmniejsza się przestrzeń, w której moglibyśmy mówić o najbardziej ubogich obywatelach tego kraju. To także wpływ Szlachetnej Paczki" – pisze na Facebooku.

Proponuje, aby przedstawiciele organizacji takich jak WOŚP, Szlachetna Paczka, czy PAH spotkali się i porozmawiali zarówno na temat organizacji pozarządowych, jak i ich wiarygodności.

"Abyśmy mogli publicznie mówić o pieniądzach, które fundacje zasilają, o tym, w jaki sposób je rozdysponowujemy, w jaki sposób pracujemy, kto w fundacjach jest zatrudniony, na jakich wartościach budujemy zespół i jakie idee nam w pracy przyświecają. Proponowałbym, abyśmy spotkali się na takim publicznym forum z takimi fundacjami, jak Fundacja Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka, Fundacja Caritas, Stowarzyszenie +Wiosna+ organizujące Szlachetną Paczkę, Fundacja "Mimo Wszystko" Anny Dymnej, PAH Janki Ochojskiej, a także nowa, ale niezwykle zasobna w środki publiczne Fundacja Narodowa. Ja przynajmniej deklaruję w imieniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że na takie spotkanie jesteśmy gotowi stawić się w każdej chwili, dla dobra organizacji pozarządowych tworzących III sektor w Polsce" – stwierdził.

Zadeklarował też, że WOŚP w każdej chwili jest gotowe stawić się na taką dyskusję.