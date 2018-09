"Żywią i bronią - od stuleci powiewa na sztandarach polskich chłopów i rolników. Polska zawsze mogła na nich polegać. Nigdy nie zawiedli" – słyszymy głos lektora w spocie, na którym są przedstawione archiwalne zdjęcia z działalności rolników na przestrzeni lat.

Nie byłoby wolnej Rzeczypospolitej bez polskiej wsi. Wdzięczni Polskiej Wsi! pic.twitter.com/IEoLh2Ow0b — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 23, 2018

"Tak jak w 1920 roku, kiedy w czasie wojny z bolszewikami na wezwanie Wincentego Witosa walczyli o niepodległą Polskę. Tak jak podczas drugiej wojny światowej, kiedy w Batalionach Chłopskich i na wszystkich frontach świata byli ludzie polskiej wsi. Bronili polskiej ziemi, kiedy w czasach PRL stanęli do walki o wolne związki zawodowe" - podkreślono w spocie.

"Dziś rolnicy budują markę Polski, są konkurencyjni wobec innych europejskich producentów. Przez stulecia jedno się nie zmieniło – żywią i bronią. Polska wieś zachowała to, co w życiu najważniejsze: Bóg, honor i ojczyzna. To fundament, na którym budowaliśmy niepodległość. Nie byłoby wolnej Rzeczypospolitej bez polskiej wsi" - zaznaczono.

Spot został opublikowany w związku z pierwszym ogólnopolskim świętem "Wdzięczni polskiej wsi". Uroczyste obchody tego święta rozpoczęły się w niedzielne południe w Wąwolnicy (woj. Lubelskie) na błoniach Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej.

W mszy św. pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp. Stanisława Budzika uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki.

W programie święta znalazły się też m.in. wręczenie wyróżnień dla rolników i kół gospodyń wiejskich, podziękowanie za plony, występy zespołów ludowych, a także piknik rodzinny.