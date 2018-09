"Kleru" we wrześniowym repertuarze kina Jantar nie ma - czytamy w portalu "Moja Ostrołęka". Na razie nie wiadomo - przynajmniej oficjalnie - czy pojawi się w październiku.

Z informacji przesłanych przez jednego z czytelników wynika, że sprawa jest już przesądzona.

Dzwoniłem do kina Jantar, żeby dowiedzieć się czy będą seanse filmu "Kler" Smarzowskiego. Jak wielkie było moje zdziwienie kiedy pani poinformowała mnie, że filmu w naszym kinie nie będzie można wcale zobaczyć. Aż mnie zatkało. Na pytanie "dlaczego?" - pani odpowiedziała, że trzeba zapytać kierownictwo. Dlaczego kino nie planuje emisji filmu znakomitego polskiego reżysera jakim jest Wojciech Smarzowski? Oglądalność będzie olbrzymia, więc dlaczego kino nie chce zarobić? Kto będzie chciał to i tak obejrzy. Łomża jest blisko. Dla mnie to jest skandal! Co za zaścianek! - pisze do "Mojej Ostrołęki" oburzony czytelnik.

Portal zadał podobne pytanie dyrekcji lokalnego kina Jantar. Przez tydzień jednak nikt z dyrekcji nie odpowiedział.

Podobny problem pojawił się przy okazji premiery filmu "50 twarzy Greya". Wówczas kierownictwo Jantaru kłamało, że wyświetlania zaniechano m.in. z powodów wymagań dystrybutora filmu. Ostatecznie kierownik kina Jarosław Pasztaleniec postanowił potem przeprosić widzów i dystrybutora za podawanie nieprawdziwych informacji.