Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1017 hPa i będzie rosło.

We wtorek będzie zachmurzenie umiarkowane, na północy i wschodzie okresami duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie na wschodzie i nad morzem słabe burze, również z gradem lub krupą śnieżną. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady śniegu, w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 5 cm, w Tatrach o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 10°C na wschodzie do 16°C nad morzem; chłodniej na Podhalu około 9°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i południu kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h i tam zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i w rejonie Karpat okresami duże. Na krańcach północnych przelotny deszcz, na wybrzeżu możliwa krupa śnieżna. Na Pogórzu Karpackim zanikające przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Temperatura minimalna od 1°C, 3°C na wschodzie i południu do 8°C na północnym zachodzie. W kotlinach górskich od -2°C do 0°C, nad morzem od 9°C do 10°C. We wschodniej połowie kraju gdzieniegdzie przygruntowe przymrozki do -1°C, lokalnie do -2°C. Wiatr na ogół słaby, tylko na północy umiarkowany i nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W środę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i w centrum słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C na wschodzie do 17°C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na północy kraju dość silny, na wybrzeżu okresami także silny, w porywach do 70 km/h, na wybrzeżu porywy do 85 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W Warszawie we wtorek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 13°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna około 4°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 14°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.