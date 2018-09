"Jeżeli do strajku dojdzie, to nie można wykluczyć, że odbędzie się on jeszcze w tym tygodniu. Związkowcy sugerują, że najbardziej prawdopodobnym terminem jest niedziela", podaje RMF FM.

Strajk miałby objąć pilotów i personel pokładowy, w tym m.in. stewardessy.

Związkowcy z LOT walczą o stałe pensje, zakończenie zastraszania i rozpoczęcie dialogu z zarządem.

- Jesteśmy zdania, że pracownicy nie chcą strajkować. Strajkować chcą związki zawodowe – mówi Adrian Kubicki z LOT i jednocześnie apeluje o rozmowy. Monika Żelazik, szefowa związku zawodowego personelu pokładowego w LOT odpowiada: - Możemy się spotykać kolejne trzy lata.