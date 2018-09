Podczas sesji ełckiej Rady Miasta radny Wojciech Kwiatkowski z rządzącego w mieście Dobra Wspólnego apelował do prezydenta o zakazanie "Kleru" w kinie publicznym.

- Panie prezydencie, składam wniosek, by w naszym mieście, w naszym kinie ełckim, a więc w kinie samorządowym nie dopuszczać do wyświetlania filmu "Kler". Jest to krytyka duchowieństwa, a ja jestem członkiem Kościoła katolickiego i nie życzę sobie, żeby takie filmy pokazywano w samorządowym kinie – argumentował Kwiatkowski.

Radny powoływał się także na słowa Jana Pawła II. - Dodam jeszcze, że jesteśmy miastem, które ma obywatela honorowego papieża Jana Pawła II, który nazywał Kościół katolicki swoją matką. A więc jeśli jesteśmy katolikami i poczuwamy się do tego, że Kościół jest nasza matką, to nie opluwa się własnej matki! Bardzo proszę o realizację tego wniosku – mówił.

Nie wiadomo jeszcze, jaki skutek osiągnął radny, ale że jego klub ma w Ełku 13 z 23 miejsc w Radzie Miasta, można się spodziewać siły przebicia.