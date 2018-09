Szefowie rządowej instytucji zadeklarowali, że zadbają o odpowiednią kontrolę ruchu lotniczego. Istniejącą wieżę, wobec której kończy się zgoda na użytkowanie, zastąpią mobilną, a potem sfinansują budowę docelowego obiektu.

To nie musi być budowla, która stanie na miejscu. PAŻP nie wyklucza, że wzorem niektórych portów w Europie kontrolerzy będą nadzorować ruch lotniczy na odległość – np. z wieży w Warszawie. Ta deklaracja to przełom: do tej pory mówiło się o poważnym konflikcie portu z agencją. Na początku roku wycofała się ona z planów budowy wieży w Modlinie.

Tym samym nad lotniskiem zawisła groźba czasowego zamknięcia. Do zakończenia sporu przyczyniła się deklaracja wiceministra infrastruktury Mikołaja Wilda, który stanowczo zaprzeczył, że port w Modlinie ma zostać zlikwidowany.