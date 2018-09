Zanim Maleńczuk odniósł się do Pawła Kukiza, w wywiadzie dla „Wyborcza.pl” podzielił się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji politycznej w Polsce.

- Nie wiem czy prosty wieśniak na mojej wsi w ogóle wie o co chodzi. Jego dziwi, że sąd nie chce się poddać władzy. To społeczeństwo jeszcze musi się wiele nauczyć – przekonywał.

Ostro ocenił gwiazdy polskiego show-biznesu. - To tchórze! To nie są ludzie odważni. (…) Polskie środowisko show-biznesowe to banda tchórzy, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości – uznał.

Zapytany o postać Pawła Kukiza, odpowiedział: Jak się mnie pytają czego się wstydzę, to mówię, że płyty z Kukizem. (…) Tonący brzydko się chwyta. Kiedy wyszły te hitlerosympatie na wierzch, to wyskoczył z tym, że nosiłem tęczową swastykę na szyi. I nagle Paweł Kukiz wyskakuje, że: Maleńczuk nosi swastykę, co się nas czepiacie. Ja ci przypomnę, Paweł, jak w 1993 r. powiedziałeś: "A teraz powitamy się staropolskim sieg heil!".

Co Maleńczuk powiedziałby Kukizowi, gdyby miał okazję go spotkać? - Opier... bym go. Powiedziałbym mu, co o nim myślę - powiedział.

- Jak on mówi, że jest artystą, to mnie to śmieszy. On był artystą. (…) Nie rozumiem jak artysta może być prawicowy - dodał.

Maleńczuk mówił również o zbliżającym się Marszu Niepodległości. - Jak mi już naprawdę życie zbrzydnie, to stanę naprzeciwko nich i będę ich nap……ał, aż do momentu, kiedy sam padnę - zapewnił.