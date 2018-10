"Nauczyciele powiedzieli w piątek dzieciom, żeby w poniedziałek nie brały książek do szkoły. Miały spakować tylko zeszyty. To oszukiwanie" – poskarżył się jeden z rodziców na forum ruchu Rodzice przeciwko Reformie Edukacji.

Podobne instrukcje padły w innej szkole na Bemowie (Zalewska odwiedziła Szkołę Podstawową nr 316). – Moja córka powiedziała, że mają nie brać podręczników, ćwiczeń i zabawek, same zeszyty – mówi "Gazecie Wyborczej" jedna z matek. Inna dodaje: – Dyskutowaliśmy z rodzicami o wadze plecaków. Tornister jednego z dzieci w czwartej klasie ważył 6 kg. Dla mnie to skandal, żeby nauczyciele instruowali dzieci, by pokazać, że jest świetnie. Tak nie jest. Zapakowałam do tornistra wszystko zgodnie z planem lekcji.

Tymczasem jeszcze w lutym Zalewska zapewniała, że nie ma problemu ciężkich tornistrów dzieci: - Jest rozporządzenie, które to reguluje. Dyrektorzy szkół wiedzą, jak to robić.

"Minister nie chodziło jednak o żaden nowy przepis, ale o prawo obowiązujące od 2009 r. To wtedy zobowiązano szkoły, by umożliwiły uczniom zostawianie w nich części podręczników i przyborów" – przypomina "GW".

Kiedy w 2017 r. NIK przebadała plecaki 19 tys. uczniów z 60 szkół z całej Polski, okazało się, że "niemal połowa przekraczała zalecany ciężar, czyli 10 proc. masy ciała dziecka. W skrajnym przypadku waga plecaka przekraczała połowę ciężaru ciała ucznia!".