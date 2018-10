Wśród 27 organizacji, które dostaną dofinansowanie z resortu sprawiedliwości na walkę z przyczynami przestępczości jest fundacja Lux Veritatis oraz Wyższa Szkoła Kultury Medialnej z Torunia - informuje Onet. Na razie nie wiadomo, ile pieniądzy w tym roku trafi do podmiotów związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem - w ubiegłym roku było to 787 tysięcy złotych z puli o wysokości ponad 7 milionów złotych. Wiadomo za to, na co trafiły te środki.

Z dokumentów resortu wynika, że uczelnia toruńska przeprowadziła m.in kampanię przeciw pijanym kierowcom. Z kolei Lux Veritatis stworzyła reportaże "Po stronie prawdy", zorganizowała też porady psychologiczne czy prawne oraz zorganizowała... koncert w filharmonii bałtyckiej z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Pożarnej, który transmitowano w telewizji Trwam - twierdzi Onet. Miał on - według mediów związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem - pomóc w walce z przemocą wobec seniorów i dzieci.