Do kolizji doszło w niedzielę wieczorem. Ks. Paweł Rozpiątkowski z Biura Prasowego Diecezji Sosnowieckiej powiedział w poniedziałek PAP, że podejrzany o spowodowanie kolizji to ksiądz z parafii zakonnej i to zakon sprawuje nad nim formalną jurysdykcję. Parafia pw. Krzyża Św. w Sosnowcu jest prowadzona przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

- Z przekazanych nami informacji wynika, że przestał być proboszczem, ma też być skierowany na terapię. Jego obowiązki przejął administrator, który będzie tę funkcję pełnił do czasu powołania nowego proboszcza - powiedział ks. Rozpiątkowski.

Do kolizji doszło w niedzielę wieczorem w okolicy ronda przy ul. Norwida w Sosnowcu. - Jadący skodą 59-letni kierowca w trakcie opuszczania ronda zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym prawidłowo volkswagenem. Nikomu nic się na szczęście nie stało, natomiast okazało się, że kierujący skodą miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie - powiedziała PAP rzeczniczka sosnowieckiej policji asp. szt. Sonia Kepper.

Jak dodała, sprawcy kolizji zostało zabrane prawo jazdy, będzie on wzywany na policję, która wyjaśnia wszelkie okoliczności kolizji. Może mu grozić kara do dwóch lat więzienia.