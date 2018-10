Wysłał on wczoraj administracji jasny sygnał, że powinna zmienić praktykę. Jak dotąd urzędnicy zgodnie twierdzili, że w rubrykach "ojciec" i "matka" można wpisać wyłącznie dane mężczyzny i kobiety. NSA uznał jednak, że prowadzi to do jawnej dyskryminacji małoletniego obywatela RP, którego rodzice są parą homoseksualną.

To pierwsza wygrana sprawa, w której sąd dostrzegł, że meritum jest ochrona praw dziecka, a kwestia małżeństw jednopłciowych jest tylko tłem - cieszy się mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z Biura RPO.

CZYTAJ WIĘCEJ W WYDANIU ONLINE "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>