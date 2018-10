Na miejscu działania prowadzą służby ratunkowe. Część ulicy Półwiejskiej jest obecnie wyłączona z użytkowania.

Oficer prasowy PSP w Poznaniu kpt. Michał Kucierski przekazał PAP, że do zdarzenia doszło w remontowanej kamienicy. - Podczas prac remontowych doszło do uszkodzenia rury z gazem, przyłącza znajdującego się wewnątrz budynku. Na skutek tego doszło do rozszczelnienia i uwolnienia się gazu – powiedział.

Jak dodał, strażacy ewakuowali około 50 osób, mieszkańców pobliskich kamienic, położonych najbliżej miejsca zdarzenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Służby nadal są na miejscu, zabezpieczają, pogotowie gazowe jest również na miejscu. Z tego, co wiem, udało się zakręcić główny zawór doprowadzający gaz do budynku – podkreślił Kucierski.