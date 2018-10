W projekcie ustawy zapisano, że tego dnia nie będzie obowiązywał zakaz handlu w placówkach handlowych.

Tegoroczne Święto Niepodległości 11 listopada przypada w niedzielę. Wnioskodawcy argumentują, że dodatkowy, epizodyczny dzień wolny od pracy pozwoli godnie uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Autorzy projektu ustawy powołują się na symulacje wskazujące, że 1 dodatkowy dzień wolny powoduje spadek produkcji sprzedanej przemysłu o ok 2,5 proc., co oznacza spadek produkcji o ok 0,2 proc. rocznie.