Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego oraz w powiecie lęborskim i słupskim województwa pomorskiego. Na wybrzeżu prędkość wiatru wyniesie od 40 do 55 km/h, w porywach może dochodzić nawet do 95 km/h. Meteorolodzy zapowiadają sztorm na Bałtyku.

Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewać się można zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia, oraz dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województw: pomorskiego, mazowieckiego, zachodnich powiatów warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, południowej części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz zachodnich powiatów województwa mazowieckiego w tym Warszawy.

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, jak zabezpieczyć się przed wichurą. Nie można zatrzymywać się pod drzewami. Należy usunąć z parapetów i balkonów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stanowić zagrożenie. Należy zamknąć okna i drzwi, nie wychodzić na zewnątrz, jeśli nie jest to niezbędne i naładować telefon komórkowy. Trzeba też wyłączyć gaz i elektryczność, aby ograniczyć niebezpieczeństwa powstania pożaru. Wskazane jest zrobienie zdjęć ewentualnych zniszczeń w domu, gdyż mogą stanowić dowód w procedurze odszkodowawczej.

W razie zagrożenia należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.