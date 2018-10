Na środę 31 października synoptycy przewidują piękną pogodę. Zachmurzenie ma być tylko lekkie, a temperatura dojdzie do 12 st. C na Suwalszczyźnie, 13 st. C na północnym wschodzie, 15 st. C w centrum kraju i 16 st. C na Podkarpaciu.

W czwartek 1 listopada chmur ma być więcej, ale za to temperatura może osiągnąć zadziwiające jak na listopad wartości. Synoptycy spodziewają się od 14 st. C na północnym wschodzie do 20 st. C na Podkarpaciu.

2 listopada zza chmur ma wyjrzeć słońce, a termometry mogą wskazać 13 st. C na północnym wschodzie, 15 st. C w województwach centralnych i południowo-zachodnich, a 16 st. na południowym wschodzie Polski.

W sobotę 3 listopada zachmurzenie wzrośnie. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia mogą podskoczyć do 13 st. C na Suwalszczyźnie i 17 st. C na Podkarpaciu.

Bardzo podobnej aury można się spodziewać w niedzielę 4 listopada. Chmury mogą szczelnie przykryć niebo, a termometry wskazać od 12 st. C na północnym wschodzie do 18 st. C na Dolnym Śląsku.