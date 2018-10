Po niecałych pięciu godzinach rozmów, kilkakrotnie przerywanych, Rzeszot odczytał oświadczenie Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego w PLL LOT. Odczytał je w obecności przedstawicieli zarządu spółki.

- Ograniczenie akcji strajkowej polega na wykonywaniu lotów europejskich z i do Warszawy do godziny 22.30 przez strajkujący personel latający. O godzinie 10. jutro rozpoczynamy kolejny dzień negocjacji m.in. w zakresie warunków wynagradzania - powiedział Rzeszot.

Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL) Agnieszka Szelągowska wyjaśniła, że oznacza to, iż więcej załóg będzie we wtorek wykonywać rejsy. - Będą to tylko rejsy na krótkich trasach, po Europie. Zależy nam na tym, aby osoby, które podejmą jutro pracę wróciły na noc do domu - powiedziała.

Jak dodała, w poniedziałek nie będą już prowadzone żadne rozmowy.