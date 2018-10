Jak czytamy "Rzeczpospolitej", Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w związku z zawiadomieniem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Dziennik podaje, że chodzi o "znieważenie Narodu Polskiego i propagowanie faszystowskiego ustroju państwa w związku z pojawieniem się w internecie materiałów promujących grę komputerową, której akcja ma się rozgrywać na terenie obozu koncentracyjnego".

Łukasz Łapczyński, rzecznik warszawskiej prokuratury informuje, że śledztwo jest na etapie gromadzenia materiału dowodowego.

Skargę i zawiadomienie do prokuratury złożył dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Chodzi o umieszczenie w internecie materiałów multimedialnych promujących grę komputerową "The cost of freedom - a game about polish death camps".

Grę na rynek zamierza wypuścić ukraińska firma Aliens Games zajmująca się produkcją gier komputerowych.

Akcja tej produkcji rozgrywa się w niemieckim obozie KL Auschwitz-Birkenau.

Istotą gry ma być możliwość wcielenie się nie tylko w więźnia obozu koncentracyjnego podejmującego m.in próbę ucieczki, ale także esesmana z załogi obozu ścigającego oraz mordującego więźniów, podejmującego decyzje, którą grupę więźniów skierować do pracy, a którą do komory gazowej.