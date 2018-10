Jak informuje IMGW, Europa zachodnia i północno-zachodnia jest w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Hiszpanią. Pozostałą część kontynentu, w tym i Polskę, obejmuje klin wyżu znad Rosji. Z południa będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa i będzie rosło.

W środę będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11 st., 12 st. na północnym zachodzie do 14 st., 16 st. w centrum kraju i 20 st. na południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, nad morzem okresami umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu Wschodnim oraz Podkarpaciu okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3 st., 4 st. miejscami na Pomorzu i Podlasiu oraz Podhalu do 8 st., 9 st. w głębi kraju i 11 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu Wschodnim okresami duże. Rano na wschodzie kraju miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 13 st., 15 st. na północy do 20 st., 22 st. na południu i południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, pod koniec dnia na wschodzie porywisty, południowo-wschodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 16 st. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe. Temperatura minimalna około 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czwartek zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni.