Jeden nowy sędzia, który trafił do Izby Karnej SN (sędzia Wojciech Sych) ma już wyznaczone posiedzenia na listopad i grudzień. Ma w nich orzekać jednoosobowo - tak dziś powiedział Onetowi rzecznik SN, sędzia Michał Laskowski.

Wiem, że do Izby Pracy nie trafiła żadna nowa osoba, zaś w Izbie Cywilnej wciąż nie zapadła decyzja, czy ci nowi będą dopuszczeni do orzekania. Pewne jest, że jeśli będą oni orzekać, to na pewno nie w składach mieszanych - mówił sędzia Laskowski. - Czyli w jednym składzie sędziowskim nie będzie jednocześnie tzw. "starych" i "nowych" sędziów SN - wyjaśniał rzecznik SN.

Problem jednak w tym, że taka praktyka SN stoi w sprzeczności z pytaniem prejudycjalnym, jakie zadał ten sam sąd. Dopuszczenie "nowych" do orzekania jest jednocześnie uznaniem legalności działania nowej KRS - która tychże kandydatów oceniała. - Faktycznie, to może być trudne do wyjaśnienia - stwierdził sędzia Laskowski.