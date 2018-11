Podejrzanego o zabójstwo łodzianki na tle seksualnym Mamukę K. zatrzymano w czwartek ok. godz. 6 rano na jednej z ulic Kijowa. Mężczyzna od 28 października był poszukiwany międzynarodowym listem gończym wydanym przez Prokuraturę Rejonową Łódź-Polesie. Grozi mu dożywocie.

- Ujęcia dokonali policjanci z KWP w Łodzi i Biura Kryminalnego KGP przy ogromnym wsparciu policji ukraińskiej oraz pomocy oficera łącznikowego w Gruzji – podkreśliła rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mł. insp. Joanna Kącka.

Dodała, że mężczyzna trafi do aresztu ekstradycyjnego w Kijowie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania poinformował PAP, że po zastosowaniu przez Sąd na Ukrainie aresztu tymczasowego, niezwłocznie zostanie wdrożona procedura ekstradycyjna do Polski. - Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się uzyskać zgodę na wydanie podejrzanego – powiedział.

Zaginięcie kobiety zgłoszono w sobotę 20 października. Paulina D. wyszła z domu w piątek, by wieczorem spotkać się ze znajomymi. Ostatni raz była widziana w towarzystwie nieznanego mężczyzny – co zapisały kamery monitoringu – na jednej z łódzkich ulic.

Dotychczasowe ustalenia prokuratury wskazują na to, że 28-latka została zamordowana w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Żeromskiego w Łodzi. Na podstawie zabezpieczonych śladów i innych dowodów ustalono, że do zabójstwa doszło w godzinach przedpołudniowych w sobotę, a przed godz. 18, zwłoki - po zapakowaniu w torbę i owinięciu w folię - zostały przewiezione do lasku w okolicach Stawów Jana, gdzie odnaleziono je dopiero po pięciu dniach.

Podejrzany o zabójstwo 28-letniej Pauliny w Łodzi zatrzymany‼️Policjanci z @policja_lodzka i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji zatrzymali podejrzanego na jednej z ulic Kijowa ok. 6 rano, przy wsparciu policjantów ukraińskich @NPU_GOV_UA i oficera łącznikowego Gruzji🚨 pic.twitter.com/my468ZDKp2 — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 1 listopada 2018

Sekcja zwłok 28-latki wykazała wstępnie, że przyczyną jej śmierci były rany kłute szyi. Stwierdzono także obrażenia wskazujące na pobicie.

Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszały trzy osoby. Wszystkie one zostały tymczasowo aresztowane. To 44-letnia obywatelka Białorusi, podejrzana o niezawiadomienie o zabójstwie i składanie fałszywych zeznań, 41-letni obywatel Gruzji, który usłyszał zarzuty składania fałszywych zeznań oraz 38-letni Gruzin podejrzany o składanie fałszywych zeznań i niezawiadomienie o zabójstwie, a także o poplecznictwo, czyli podejmowanie działań mających na celu uniknięcie przez sprawcę zabójstwa odpowiedzialności karnej, polegających m.in. na zacieraniu śladów.

Głównym podejrzanym w tej sprawie jest Mamuka K., wobec którego prokuratura wydała wcześniej postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów i zastosowanie tymczasowego aresztowania. 39-letniemu Gruzinowi grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Dziękuję naszym partnerom na Ukrainie i Gruzji za świetną współpracę. https://t.co/BZrdlndzuq — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 1 listopada 2018

Zatrzymania mężczyzny pogratulował w czwartek policji, szef MSWiA Joachim Brudziński. "Nikt, podkreślam, nikt (nieważne Polak, Gruzin, Niemiec, Ukrainiec, Rosjanin), kto dopuszcza się tak okrutnej zbrodni, nigdy nie pozostanie bezkarny" - napisał Brudziński na Twitterze. W kolejnym wpisie minister dodał: "Dziękuję naszym partnerom na Ukrainie i Gruzji za świetną współpracę".