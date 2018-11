Nowe wzory paszportów określa zmienione rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zaczęło obowiązywać od 5 listopada.

"Każdy, kto od poniedziałku 5 listopada br. złoży wniosek o wydanie paszportu, otrzyma dokument według nowego wzoru. Polski paszport będzie bezpieczniejszy, ponieważ zastosowane w nim rozwiązania będą jeszcze skuteczniej chroniły dokument przed próbą fałszowania. Na stronach nowego paszportu znajdą się motywy graficzne przedstawiające najważniejsze dla odzyskania niepodległości postacie, wydarzenia, miejsca i symbole" - przypomniało w komunikacie MSWiA.

Resort zwrócił uwagę, że motywy graficzne paszportu nawiązują do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości. "Część motywów została wybrana w drodze internetowego głosowania – tym samym, po raz pierwszy w historii mogliśmy sami zdecydować o wyglądzie urzędowego dokumentu. Najwięcej głosów otrzymały: Kopiec Czynu Niepodległościowego Mogiła Mogił, Gabriel Narutowicz i Orzełek Legionowy. W paszporcie znajdą się także grafiki przedstawiające Bitwę Warszawską, Order Virtuti Militari oraz twórców polskiej niepodległości, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i Gabriela Narutowicza" - wyjaśniono.

MSWiA podkreśliło, że paszport będzie spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa. "Unikalne zabezpieczenia i cechy stawiają go w jednym szeregu z najlepszymi paszportami na świecie. Specjalne zabezpieczenia dotyczą m.in. strony personalizowanej paszportu. Ta strona będzie wykonana w całości z poliwęglanu, co umożliwia zainstalowanie w niej chipa zawierającego dane dotyczące posiadacza. Strona będzie także łączyć się z książeczką za pomocą specjalnego zawiasu. Dzięki temu każda próba odłączenia jej od dokumentu będzie widoczna. Jest to rozwiązanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych" - zwrócono uwagę.

Jak zaznaczono w komunikacie, dotychczasowy wzór polskiego paszportu biometrycznego funkcjonuje od 2006 roku. "Konieczność zapewnienia wysokiego poziomu zabezpieczeń wymaga, aby średnio raz na dekadę zmieniać jego wzór. Zmiana wyglądu paszportu nie oznacza jednak konieczności jego wymiany przez wszystkich obywateli. Dotyczy ona tych osób, których dokument straci ważność lub zdecydują się wyrobić paszport po raz pierwszy" - napisano.

Jednak ministerstwo nie odnosi się do faktu, że na jednej z pierwszych stron nowego dokumentu pojawia się wojskowa dewiza "Bóg, Honor, Ojczyzna".

Patriotyczna inskrypcja budzi duże kontrowersje i polaryzuje opinię publiczną. Przez media społecznościowe przetacza się prawdziwa burza. Jedni nie widzą w zaproponowanych przez MSWiA zmianach nic złego, inni pytają z oburzeniem, dlaczego wojskowa dewiza znalazła się w cywilnym dokumencie i co z głosem ateistów lub innowierców, skoro teoretycznie żyjemy w państwie świeckim.

1. Dlaczego dewiza Wojska Polskiego jest w cywilnym dokumencie?

2. Dlaczego bez polskich czcionek? Żeby immigration officer pomyślał sobie o bagnie?

3. Czy paszport koniecznie musi bić po oczach, że prócz bycia Polakiem posiadacz jest również patriotą? https://t.co/wb5sAZdq7n — Tomasz J. Marciniak (@tjmarciniak) 6 listopada 2018

MSWiA przypomina, że osoby, które złożą wniosek o nowy paszport, otrzymają go w terminie do 30 dni. Każdy, kto złożył wniosek o paszport, może sprawdzić na stronie obywatel.gov.pl, czy jego dokument jest już dostępny do odbioru.

Według danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, które zajmuje się m.in. przygotowywaniem dokumentów, co roku wydawanych jest około 1,3-1,4 miliona paszportów. W 2016 r. było to 1 mln 334 tys. dokumentów paszportowych, a w 2017 r. – 1 mln 452 tys. Tylko we wrześniu tego roku wydano 132 tys. paszportów.