Portal gazeta.pl wysłała do departamentu stanu USA pytanie o kroki, jakie podjęły USA, by pomóc Polsce w odzyskaniu wraku prezydenckiego tupolewa. Obiecywał to m.in. przed wyborami Donald Trump - także polscy ministrowie spraw zagranicznych po 2015 prosili kilkukrotnie USA o pomoc.

Jak wynika z odpowiedzi, którą przesłała amerykańska ambasada w Polsce, "Stany Zjednoczone - na prośbę strony polskiej - już wcześniej przekazały wszystkie dostępne informacje, jak również udzieliły pomocy w śledztwie smoleńskim". Dyplomaci twierdzą też, że nie przewidują, by USA były w stanie "udzielić dalszej pomocy", choć zawsze "rozważą prośby sojuszników"