Jak opisuje RMF FM, sprawcy napadu mieli zajechać drogę jednemu z kierowców, a potem pobić go, zabrać pieniądze i odjechać jego autem. Do napadu doszło ok. godziny 10.

Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 10. Doszło tam do rozboju, w wyniku którego został skradziony samochód - powiedziała Karolina Kańska z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie w rozmowie z Metrowarszawa.pl.

Policjanci przesłuchują świadków zdarzenia. Teren wokół centrum handlowego, gdzie doszło do napadu, odgrodzono policyjną taśmą.

Napastnicy są poszukiwani na terenie powiatu pruszkowskiego. Jak nieoficjalnie podaje radio RMF FM, wraz z samochodem sprawcy skradli dużą sumę gotówki.